Agguato in strada a Milano, ferito un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato colpito in strada da nove colpi di arma da fuoco, in una zona periferica di Milano, non lontana dall'aeroporto di Linate. A sparare, secondo quanto ricostruito, due persone in sella a una moto, con i volti coperti da caschi integrali. L'uomo, Massimo Esposito, incensurato, presenta ferite a un braccio, a una gamba e al torace. Arrivato in ospedale in codice rosso, il ferito è in prognosi riservata.

L'uomo coinvolto nell'agguato, milanese di nascita ma di origini campane, incensurato, celibe e ufficialmente senza un lavoro, è stato raggiunto da 9 colpi di pistola: 5 lo hanno centrato alla gamba sinistra, 2 al braccio destro, e altri due lo hanno ferito di striscio alla fronte e al torace. Secondo i carabinieri, che indagano sull'episodio, chi ha sparato voleva uccidere.



Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni che dicono di aver sentito gli spari e la speranza è che possano anche aver visto qualcosa. Intanto, si raccolgono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e di quelle installate lungo il percorso dei motociclisti prima e dopo l'assalto. Via Decorati al valor civile è una strada stretta e lunga, a senso unico, che taglia in due un blocco di palazzoni in zona Forlanini. Non si tratta di una strada di passaggio, tutt'altro.



Esposito, che abita dall'altra parte della città, potrebbe essere stato attratto lì, o forse potrebbe aver avuto un appuntamento con chi ha premuto il grilletto. Per ora si tratta soltanto di ipotesi. Maggiore chiarezza arriverà con i risultati dei rilievi della scientifica e, soprattutto, con l'esito della perquisizione della casa del 39enne.