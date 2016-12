foto LaPresse

14:11

- Il presidente di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, non ha intenzione di dimettersi ma di "rimanere e difendersi a tutto tondo" nell'inchiesta di Busto Arsizio. Lo ha detto il suo legale, Ennio Amodio, spiegando come Orsi "ritiene di dimostrare la sua estraneità ai fatti e di aver operato nell'interesse di Agusta, Finmeccanica e del Paese". In merito al presunto finanziamento illecito alla Lega Nord, invece, l'accusa è "rimasta priva di ogni riscontro".