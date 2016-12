foto LaPresse

- Alle scuole medie di Vescovato (Cremona), il preside Palmiro Carrara ha vietato gli scambi di figurine. Il provvedimento è stato preso per impedire agli alunni di distrarsi durante le lezioni, ma soprattutto per evitare che quelle più rare venissero comprate con denaro. Un comportamento diseducativo che secondo la ricostruzione del dirigente avveniva fuori dalle aule, in particolare davanti a scuola, mentre gli alunni aspettavano il pulmino.