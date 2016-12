Inchiesta Maugeri, Simone esce dal carcere

foto Ansa Correlati Maugeri, disposta la scarcerazione di Daccò

L'ex assessore Dc della Regione Lombardia, Antonio Simone, è uscito dal carcere di San Vittore. Il gip di Milano non ha infatti accolto la richiesta di prorogare la sua custodia cautelare e quella di Pierangelo Daccò nell'inchiesta sul caso Maugeri. "E' stata un'esperienza positiva ma che non auguro a nessuno", ha detto Simone uscendo dal carcere. "Queste mura dovrebbero essere abbattute per vedere quello che c'è dentro", ha aggiunto.

Il gip del tribunale di Milano, Vincenzo Tutinelli, aveva respinto la richiesta di proroga di tre mesi della carcerazione, oltre che per Simone, anche per il faccendiere Pierangelo Daccò. Quest'ultimo, tuttavia, non verrà ancora scarcerato, in quanto coinvolto anche nell'inchiesta sul crac del San Raffaele.



Il presidente della Regione Lombardia, a sua volta indagato con l'accusa di corruzione aggravata nell'ambito dell'inchiesta Maugeri, ha ribadito di aver accolto in modo positivo la decisione del gip, perché, durando mesi la carcerazione preventiva, diventa a suo avviso "una tortura".