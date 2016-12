Maltratta 90enne, denunciata una badante

foto Da video Correlati Guarda il video 17:40 - Una badante ucraina di 60 anni è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti di una novantenne lodigiana di cui doveva occuparsi. I maltrattamenti sono stati scoperti dalla polizia che, dopo la denuncia del figlio, ha installato nell'abitazione dell'anziana alcune telecamere. L'ucraina, assunta regolarmente con vitto e alloggio, è irreperibile. - Una badante ucraina di 60 anni è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti di una novantenne lodigiana di cui doveva occuparsi. I maltrattamenti sono stati scoperti dalla polizia che, dopo la denuncia del figlio, ha installato nell'abitazione dell'anziana alcune telecamere. L'ucraina, assunta regolarmente con vitto e alloggio, è irreperibile.

Il figlio si era rivolto alla polizia dopo che la madre aveva cominciato a lamentarsi con lui per i maltrattamenti subiti. La polizia ha sistemato in casa delle telecamere che hanno ripreso scene molto violente. La novantenne veniva picchiata in testa anche con una pentola. Ulteriore conferma dei danni subiti è arrivata da un esame Tac.