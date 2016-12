foto LaPresse

11:21

- Silvio Berlusconi non si farà interrogare, il 19 ottobre, nell'ambito del processo milanese sul caso Ruby dove è accusato di concussione e prostituzione minorile. Lo hanno fatto sapere i suoi legali. Il leader del Pdl ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee che potrà rilasciare in qualsiasi udienza in calendario, purché prima della Camera di consiglio per la sentenza.