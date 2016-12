Zambetti è accusato di voto di scambio per aver comperato 4.000 preferenze, in vista delle elezioni del 2010, pagando 200.000 euro a, gestore di locali notturni, già condannato negli anni scorsi per traffico di droga, appartenente alla cosca calabrese Morabito-Bruzzaniti, e all'imprenditore, referente del clan Mancuso. Intercettazioni telefoniche provano le fasi del pagamento. L'arresto è stato chiesto dal pm della Dda Giuseppe D'Amico ed è stato disposto dal gip Alessandro Santangelo.Tra i vari favori promessi agli uomini della 'ndrangheta dall'assessore regionale lombardo, Domenico Zambetti, c'è anche l'interessamento per "il rinnovo del contratto di parrucchiera per la sorella" di Eugenio Costantino, presunto affiliato, e "l'assegnazione di una casa Aler in favore della sua amante". Zambetti nell'ordinanza del gip Santangelo viene anche indicato con l'alias "Mimmo", proprio come i presunti 'ndranghetisti che a fianco al nome hanno un nomignolo.L'arresto di Zambetti è stato l'argomento principale di discussione durante la riunione della Giunta lombarda. E sembra che al termine del dibattito il presidente Roberto Formigoni si sia sfogato. Secondo alcuni dei partecipanti il numero uno del Pirellone avrebbe detto: "O siamo di fronte a un clamoroso abbaglio della magistratura oppure Zambetti ha tradito me e tradito tutti voi".Secondo Giuseppe D'Amico, il pm titolare dell'inchiesta, L'assessore Zambetti "si è messo a disposizione della 'ndrangheta" e "oltre al patto per i voti, avrebbe messo a disposizione delle cosche appalti controllati dalla Regione".Intanto, militari della guardia di finanza stanno eseguendo, negli uffici del Consiglio regionale della Lombardia, acquisizioni di atti relativi ad accertamenti sulle spese dei gruppi regionali.Nell'ambito dell'indagine che ha portato le Fiamme gialle alla sede della regione Lombardia figurano come indagati l'ex presidente del Consiglio regionale lombardo, Davide Boni (Lega), l'ex assessore Franco Nicoli Cristiani (Pdl) e il consigliere Massimo Buscemi (Pdl). A loro carico si ipotizzano le accuse di peculato e truffa aggravata.Gli uomini della guardia di finanza sono andati anche nella sede della regione Piemonte per acquisire, su delega della Corte dei conti, la documentazione relativa alla gara d'appalto per la realizzazione del nuovo palazzo della Regione. L'obiettivo è valutare eventuali irregolarità nell'affidamento della progettazione della sede all'architetto Massimiliano Fuksas.L'indagine ha portato a 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone coinvolte nel presunto voto di scambio mafioso. Tra gli arrestati figura anche Ambrogio Crespi, fratello dell'ex sondaggista Luigi Crespi.Il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, riferisce via twitter di aver revocato le deleghe all'assessore Zambetti, in quanto "ciò di cui si parla è estremamente grave".Dopo l'arresto dell'assessore Zambetti, le opposizioni del centrosinistra in Regione Lombardia hanno deciso di non partecipare per protesta ai lavori delle Commissioni consiliari e agli impegni istituzionali della Regione Lombardia di oggi. Quasi certo verranno richieste le dimissioni di Formigoni.Con l'arresto di Domenico Zambetti, assessore alla Casa della Giunta Formigoni, sale a 13 il numero di esponenti politici - fra Giunta e Consiglio - indagati dal 2010, inizio della legislatura al Pirellone. Gli ultimi due sono il consigliere del Pdldue giorni fa condannato in primo grado a due anni e mezzo per falso e truffa; e l'ex vice presidente dell'Aula, Filippo Penati , ex Pd, per il quale la scorsa settimana è stato chiesto il rinvio a giudizio per varie ipotesi di reato, fra cui la corruzione. Ma l'elenco comprende il presidente della Giunta,(Pdl), accusato di corruzione aggravata nella inchiesta sulla Fondazione Maugeri; l'ex presidente del Consiglio regionale,(Lega), accusato di corruzione; i due suoi ex vicepresidenti Penati appunto e(Pdl, che, arrestato, si è dimesso dal Consiglio regionale), accusati a loro volta di corruzione; l'ex consigliere segretario(Pdl), arrestato a gennaio con varie accuse fra cui la corruzione e la bancarotta fraudolenta. Sia Boni sia Nicoli sia Ponzoni, fra l'altro, sono stati assessori regionali nelle Giunte precedenti. Indagati, al Pirellone, anche il consigliere del Pdl Angelo Giammario , ex sottosegretario di Formigoni, per corruzione; l'attuale assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, accusato di finanziamento illecito; la consigliera Pdla processo per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile nell'ambito delIn un'inchiesta per tifo violento è, invece, stato coinvolto l'assessore leghista. Infine, l'ex consigliere leghista(dimessosi per l'inchiesta sull'uso dei rimborsi elettorali del Carroccio nella quale è accusato di appropriazione indebita) e l'ex assessore sempre leghista,, sospettata in passato di aver prodotto dossier proprio per screditare avversari interni di Bossi Jr.