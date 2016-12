foto Carabinieri 18:49 - Un'anziana di 73anni è stata accoltellata alla gola sul pianerottolo di casa a Milano. La donna è ora in sala operatoria all'ospedale Niguarda in condizioni gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i responsabili dell'aggressione potrebbero essere due ladri. L'ipotesi è che la 73enne, allertata dai condomini sulla presenza di persone sospette, abbia tentato di lasciare l'abitazione trovandosi faccia a faccia con i malviventi. - Un'anziana di 73anni è stata accoltellata alla gola sul pianerottolo di casa a Milano. La donna è ora in sala operatoria all'ospedale Niguarda in condizioni gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i responsabili dell'aggressione potrebbero essere due ladri. L'ipotesi è che la 73enne, allertata dai condomini sulla presenza di persone sospette, abbia tentato di lasciare l'abitazione trovandosi faccia a faccia con i malviventi.

La pensionata aggredita è stata operata d'urgenza. I medici hanno fatto sapere che la carotide non è stata recisa dalla coltellata, ma non possono ancora escludere il pericolo per la vita. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri sembra che nel palazzo siano state avvistate due persone sospette aggirarsi tra i piani, e tra i residenti c'è stato un giro di telefonate per allertare i condomini. La vittima, Marisa Maestri, è stata avvertita al telefono dalla sorella Liliana, di 85 anni, che abita nello stesso stabile al piano superiore.



L'anziana ferita, descritta da tutti come "una donna molto coraggiosa", è uscita di casa per raggiungere la sorella, ma lungo le scale deve aver incontrato i suoi aggressori che l'hanno ferita alla gola con un coltello. Nel tentativo di difendersi, la donna è stata ferita anche al dorso della mano.