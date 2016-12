foto Ansa

01:18

- Un 65enne di Piantedo, in provincia di Sondrio, è stato ricoverato d'urgenza perché c'è il forte sospetto che sia stato colpito dal morbo della Mucca Pazza. Il paziente, ora nel reparto di Neurologia, è stato posto in una camera isolata dagli altri degenti e sottoposto alle necessarie cure. "Ha difficoltà nei movimenti degli arti - dicono i medici - e ora siamo in attesa dell'esito dei test".