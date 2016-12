foto LaPresse

14:49

- Un bambino di undici anni di origine egiziana è stato schiacciato da un pesante cancello che si è sganciato in uno stabile di via Gonzaga a Milano. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni. Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti anche gli agenti della Questura che stanno cercando di stabilire come è accaduto il ferimento.