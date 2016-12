foto LaPresse

00:37

- Un 71enne di Sermide è stato arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali e condotto nel carcere di Mantova. L'uomo, durante un litigio, avrebbe colpito all'addome il nipote 20enne dei vicini di casa, ferendolo non gravemente con un cacciavite. La vittima, portata all'ospedale di Pieve di Corano è stata ricoverata, ma non è in pericolo di vita. I sanitari hanno riscontrato alcune ferite da punta.