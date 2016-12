foto Getty

08:15

- Ancora problemi per la linea 1 della Metropolitana Milanese. Poco dopo le 7.30 la circolazione è stata interrotta per "interventi tecnici urgenti". Si tratta del quarto giorno consecutivo di disagio per gli utenti. I passeggeri si sono riversati in superficie per raggiungere mezzi pubblici alternativi, non senza malumore e qualche altra difficoltà.