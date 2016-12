foto Ansa

- La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto una maxi frode messa in atto da 17 società che hanno evaso complessivamente 112 milioni di Iva. Le società avevano la sede legale in Paesi europei, ma commercializzavano in Italia migliaia di tonnellate di materie prime, senza rispettare alcun obbligo fiscale: nove persone, di cui otto stranieri, sono stati denunciati per reati commessi tra il 2004 e il 2008.