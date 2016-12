foto LaPresse Correlati Sanità, Daccò condannato a 10 anni

11:18

- "La Regione Lombardia è del tutto estranea, non vi è alcun addebito nei miei confronti, come tutti sanno, anche se fanno finta di non sapere". Lo ha affermato, non senza polemica, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, nella sede della Conferenza delle Regioni, a commento della condanna a dieci anni di reclusione per Pierangelo Daccò, l'uomo d'affari accusato di bancarotta del San Raffaele.