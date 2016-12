14:15

- Dopo lo sciopero che martedì ha mandato in tilt Milano, complice anche un problema tecnico sulla linea metropolitana, il Codacons lancia una class action per “tutti i disguidi verificatisi in città, dai cartelli che indicavano bus in arrivo che non sono mai arrivati ai guasti della metropolitana”. Danni per 5mila euro per chi è rimasto intrappolato nei vagoni. Il garante: "Inaccettabile ciò che è successo"