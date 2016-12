foto Twitter Correlati Il Codacons annuncia una class action

Bus, metro e tram fermi per sciopero: tensione a Milano

La calca dei passeggeri bloccati

I passeggeri soccorsi nella metropolitana 10:21 - Disagi e tensione nei pressi della stazione metropolitana di Lima, a Milano. Al momento della ripresa dello sciopero, sospeso dalle 15 alle 18, uno degli ultimi treni è rimasto bloccato, impedendo agli altri in arrivo di scaricare i passeggeri. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, personale del 118, polizia di Stato e carabinieri.

Malori sui convogli: due i ricoveri

Sulla linea uno della metropolitana di Milano la situazione dal punto di vista sanitario è tranquilla, dopo il panico di quegli interminabili minuti. Gli operatori sanitari del 118 di Milano, comunica l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, hanno visitato una quindicina di persone; due sono state portate in ospedale in condizioni non gravi. Tutti malori dovuti a panico o a patologie pregresse".



Atm: "Treno fermato dai passeggeri"

Il treno della linea uno della metropolitana di Milano fermo alla stazione di Lima sarebbe stato bloccato dall'assalto dei passeggeri che, poco prima delle 18, avrebbero forzato le porte del convoglio, probabilmente nel tentativo di prendere l'ultimo treno per arrivare a casa prima che riprendesse lo sciopero. E' la versione dei fatti che forniscono dall'Atm di Milano, che parla di un "problema di ordine pubblico". Il treno si sarebbe fermato in corrispondenza della banchina, senza ripartire, anche perché troppo pieno. Inoltre, continuano dall'Atm di Milano, che un passeggero ha tirato il freno di emergenza. Più treni sono rimasti bloccati in galleria a causa del convoglio fermo a Lima. Una volta scattate le 18, poi, i passeggeri hanno 'occupato' il treno fermo a Lima, rifiutandosi di scendere.



Atm fa sospendere temporaneamente lo sciopero

"Nonostante i ripetuti inviti - è la ricostruzione dell'Atm - i passeggeri si sono rifiutati di scendere, impedendo così la rimozione del treno, che a quel punto, con porte aperte, non poteva assolutamente ripartire con persone a bordo. L'agitazione si è verificata in quanto molti viaggiatori nell'imminenza della ripresa dello sciopero pretendevano che il treno continuasse anche nelle condizioni descritte".



Secondo l'azienda, questo ha creato "l'impossibilità di muovere il treno, comportando interruzione della circolazione, costringendo anche i treni che seguivano a sostare a lungo anche in galleria". "La centrale operativa Atm e il personale di assistenza sul posto hanno richiesto con la massima urgenza l'intervento della forza pubblica per obbligare i passeggeri a liberare il treno - è scritto nella nota -. Non appena si sono ripristinate le condizioni necessarie per poter spostare il convoglio coinvolto da Lima, indicativamente alle 19.20, si è potuto lentamente riportare la linea verso la conclusione dell'operatività.



Nonostante lo sciopero nazionale in corso infatti in tutte le città d'Italia, il personale Atm si è adoperato in ogni modo, anche con bus sostitutivi in superficie, per portare a destinazione tutte le persone presenti sulla linea uno della metropolitana.



Ripresa la circolazione

La circolazione sulla linea 1 della metro di Milano è infine ripresa. I passeggeri sono saliti alla stazione Lima sul treno diretto a Sesto San Giovanni. In precedenza, un nutrito schieramento di carabinieri ha fatto in modo che nessuno si avvicinasse al treno fin quando non si sono create le condizioni per la ripartenza.