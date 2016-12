foto Carabinieri

- Il titolare di una pizzeria di Mortara, nel Pavese, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Matteo di Pavia per la violenta aggressione subita durante un presunto tentativo di rapina. L'uomo, 51 anni, calabrese, è stato massacrato da tre individui armati di spranghe. I carabinieri, nel valutare l'ipotesi della tentata rapina, non escludono altre piste investigative.