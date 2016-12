Milano, tenta il suicidio in cella il giudice Giusti

foto Ansa 22:08 - Ha tentato di impiccarsi nel carcere milanese di Opera il giudice Giancarlo Giusti, 45 anni. Giovedì era stato condannato nel capoluogo lombardo a 4 anni di reclusione per corruzione aggravata dalla finalita' mafiosa, perché secondo l'accusa, sarebbe stato 'a libro paga' della 'ndrangheta. Il magistrato, sospeso dal Csm all'indomani dell'arresto nel marzo scorso, è stato subito ricoverato in ospedale. E' in prognosi riservata. - Ha tentato di impiccarsi nel carcere milanese di Opera il giudice Giancarlo Giusti, 45 anni. Giovedì era stato condannato nel capoluogo lombardo a 4 anni di reclusione per corruzione aggravata dalla finalita' mafiosa, perché secondo l'accusa, sarebbe stato 'a libro paga' della 'ndrangheta. Il magistrato, sospeso dal Csm all'indomani dell'arresto nel marzo scorso, è stato subito ricoverato in ospedale. E' in prognosi riservata.

Giusti, dal 2001 giudice delle esecuzioni immobiliari a Reggio Calabria e poi dal 2010 gip a Palmi, e' finito in carcere il 28 marzo scorso in un'inchiesta della Dda di Milano sulla cosca dei Valle-Lampada e, in particolare, in un filone relativo alla cosiddetta 'zona grigia' della mafia calabrese. Con lui ieri, infatti, sono stati condannati, tra gli altri, anche l'avvocato Vincenzo Minasi e il direttore dell'hotel 'Brun' di Milano, Vincenzo Moretti (quest'ultimo, pero', solo per favoreggiamento e con pena sospesa).