Ruby, Ambra: De Vivo erano seminude 14:44 - Lele Mora e Nicole Minetti hanno assistito, nell'aula della quinta sezione penale di Milano, all'udienza del processo sul caso Ruby. La consigliera regionale si è presentata a sorpresa. L'ex manager dello spettacolo ha difeso Berlusconi, chiarendo che il bunga bunga era soltanto una barzelletta. Con Emilio Fede e Nicole Minetti, è imputato nel procedimento per favoreggiamento e induzione della prostituzione.

Tra la consigliera regionale e l'ex agente dei vip è stato gelo. I due imputati non hanno parlato tra loro e hanno evitato perfino di guardarsi.



Mora: "Bunga bunga? E' solo una barzelletta"

Per Lele Mora Berlusconi è "innocente". "Comunque spetterà alla magistratura stabilirlo - ha aggiunto - ma io credo proprio che sia innocente. Il "bunga-bunga - secondo Mora - è solo una barzelletta, nient'altro, ad Arcore si mangiava e si stava bene".



Mora, dopo l'udienza del processo, verso le 12 è salito al settimo piano del palazzo di giustizia per un colloquio con il giudice di sorveglianza Roberta Cossia, che dovrà decidere nelle prossime settimane sull'affidamento in prova ai servizi sociali.



"Da questo processo - ha dichiarato - mi aspetto di essere assolto, io da Arcore me ne andavo dopo cena e non ho mai visto toccamenti o travestimenti". Riguardo invece alla freddezza che si è percepita in aula tra lui e Minetti, Mora ha chiarito: "Sì, ci siamo salutati, lei non è una mia amica, è una ragazza che conosco, sul fatto che stia in Consiglio regionale non spetta a me decidere perché ognuno fa le sue scelte".