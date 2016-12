Yara, Dna trovato sul corpo non è contaminato

foto Tgcom24 Correlati Il caso Yara 10:55 - Non è contaminato il Dna trovato sul corpo di Yara che apparterrebbe al suo assassino. Lo scrive "L'Eco di Bergamo", secondo il quale sono stati fugati gli ultimi dubbi in relazione alla possibile contaminazione del Dna da parte dei medici che hanno effettuato l'autopsia. Il responso è venuto dagli accertamenti degli agenti della Polizia scientifica di Roma. - Non è contaminato il Dna trovato sul corpo di Yara che apparterrebbe al suo assassino. Lo scrive "L'Eco di Bergamo", secondo il quale sono stati fugati gli ultimi dubbi in relazione alla possibile contaminazione del Dna da parte dei medici che hanno effettuato l'autopsia. Il responso è venuto dagli accertamenti degli agenti della Polizia scientifica di Roma.

Dubbi sulla contaminazione del Dna erano stati sollevati dai legali della famiglia della tredicenne scomparsa il 26 novembre del 2010 da Brembate di sopra e trovata uccisa tre mesi dopo a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione.



Il responso è venuto dagli accertamenti degli agenti della Polizia scientifica di Roma e proprio il fatto che i risultati non fossero ancora arrivati a Bergamo aveva comportato un secondo rinvio dell'udienza in cui si discuteva della richiesta di archiviazione per Mohammed Fikri, il marocchino fermato all'inizio dell'inchiesta e poi scarcerato perché mancavano gli indizi di colpevolezza.



Il gip non aveva infatti accolto la richiesta di archiviazione perché i legali della famiglia uccisa avevano sollevato dei dubbi sull'integrità di quel Dna che, a questo punto, sono chiariti. L'udienza è stata rinviata al 4 ottobre.