foto LaPresse

19:34

- La Procura della Repubblica di Milano sospenderà l'esecuzione della pena detentiva inflitta al direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Il provvedimento scatterà "automaticamente" in quanto il giornalista non risulta avere cumuli di pena né recidive. Lo ha spiegato il Procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati. Sallusti è stato condannato in Cassazione a 14 mesi di reclusione per diffamazione.