Il processo Dell'Utri si sposta a Milano

Il Procuratore generale della Cassazione ha stabilito l'incompetenza territoriale della procura di Palermo e ritenuto competente quella di Milano. "Questa decisione - ha commentato lo stesso Dell'Utri - dimostra che è un'inchiesta del cavolo che non era neppure da aprire, che non ha senso". La decisione è stata notificata alle parti proprio oggi. Gli avvocati dell'ex premier Berlusconi - sentito dai pm all'inizio del mese - avevano chiesto il trasferimento dell'inchiesta a Monza, perché la presunta estorsione sarebbe "casomai avvenuta ad Arcore". Il Pg ha ritenuto valide queste motivazioni, confermando il trasferimento.

Le motivazioni

"Allo stato delle indagini tutti i bonifici risultano essere pervenuti sui conto correnti accesi da Dell'Utri presso banche di Milano, eccetto due". E' il passaggio chiave del provvedimento, lungo 4 pagine, in cui il sostituto procuratore generale Aurelio Galasso fa anche riferimento al parere espresso nei giorni scorsi dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso secondo cui la competenza sarebbe del pm di Milano. "Il richiamo da parte del pm della sentenza di condanna di Dell'Utri non appare rilevante ai fini di una eventuale competenza per connessione - scrive il magistrato -. Come rilevato dal procuratore nazionale non vi è coincidenza temporale tra le vicende, dal momento che la responsabilità penale di Dell'Utri è stata affermata fino al 1992 mentre i fatti per cui si procede sono tutti successivi. Inoltre i due procedimenti si trovano in diverse fasi procedimentali sicché nessuna connessione è ipotizzabile". Il magistrato fa riferimento al processo a carico di Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa.

L'inchiesta

L'inchiesta ruota attorno a circa 40 milioni di euro in contanti versati, secondo gli investigatori, dai Berlusconi al senatore del Pdl negli ultimi 10 anni, e a circa 7 miliardi di lire in titoli ceduti fra il 1989 e il 1995. L'ipotesi investigativa è che parte di quei soldi possa essere finita, tramite Dell'Utri, a Cosa Nostra in cambio della protezione di Berlusconi e della sua famiglia. Dell'Utri il 18 luglio scorso ha respinto ogni accusa dicendo di "non sapere nulla" della vicenda, aggiungendo di non aver "ricattato nessuno, soprattutto il mio amico Silvio".