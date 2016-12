foto Ansa 17:40 - Un'associazione a delinquere che aveva ridotto in schiavitù un centinaio di persone prelevate in Romania e portate a Milano per costringerle ad occuparsi di accattonaggio e furti, è stata sgominata dagli agenti della polizia locale di Milano. Molte delle vittime erano portatori di handicap e 32 di loro sono state liberate stamani in un'area dismessa. Dodici gli ordini di custodia cautelare, con l'accusa anche di tratta e riduzione in schiavitù. - Un'associazione a delinquere che aveva ridotto in schiavitù un centinaio di persone prelevate in Romania e portate a Milano per costringerle ad occuparsi di accattonaggio e furti, è stata sgominata dagli agenti della polizia locale di Milano. Molte delle vittime erano portatori di handicap e 32 di loro sono state liberate stamani in un'area dismessa. Dodici gli ordini di custodia cautelare, con l'accusa anche di tratta e riduzione in schiavitù.

Gli "schiavi" erano comprati in Romania da famiglie molto povere, che per 20 o 50 euro mettevano a disposizione degli aguzzini i propri parenti, affetti talora anche da gravi handicap. Persone da 20 a 75 anni, che erano valutati in base alla propria condizione fisica: più la disabilità era importante, maggiore era possibilità di guadagnare in strada. Una volta conclusa la trattativa, la "merce" (così erano definiti dagli sfruttatori) era trasferita in Italia su furgoni descritti dagli investigatori come "veri carri bestiame, gelidi d'inverno e roventi d' estate". Arrivati in Italia i nuovi venivano addestrati dalle donne su come utilizzare le stampelle e chiedere l'elemosina, in una sorta di mini campus dell'accattonaggio. Gli uomini della polizia locale hanno scoperto che ogni "schiavo" era obbligato a rendere almeno 30-50 euro al giorno, a seconda della zona in cui operava.



Ci sono, però, casi in cui una sola persona - ad esempio una ragazza costretta a gattonare nella metropolitana - rendeva anche 60mila euro al mese. Nonostante le cifre raccolte, erano costretti a dormire per terra in un'area occupata del quartiere Bisceglie, in via Calchi Taeggi, dove erano sfamate soltanto con un pezzo di pane la sera. "Li imbottivano di caffè - racconta un investigatore - per sostenerli e non fargli sentire la fame. E quando tornavano al campo base gli veniva dato un tozzo di pane". L'operazione "Ade", chiamata così proprio per sottolineare la condizione infernale in cui versavano le vittime, ha permesso di smantellare "una delle organizzazioni criminali più spietate sul territorio - come ha detto il comandante della polizia locale, Tullio Mastrangelo - ma sappiamo che non è l'unica".



Per farlo gli investigatori si sono avvalsi di intercettazioni, riprese e pedinamenti, grazie ai quali si è dimostrato che dietro ogni gruppo di mendicanti all'angolo delle strade c'era un supervisore che controllava il lavoro e interveniva con punizioni fisiche nel caso in cui la persona non raggiungesse la quota prevista. Inoltre, per evitare che lo schiavo fuggisse, tratteneva i documenti, che venivano restituiti solo in caso di controlli della polizia. Dalle indagine è emerso che il giro di affari dell'organizzazione era di qualche milione di euro l'anno.