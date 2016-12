Lecco, in regalo ha ricevuto una montagna

foto Ufficio stampa Correlati In regalo il Dito Dones di Ballabio 17:02 - Un regalo inusuale è stato donato a Edvige Baracchetti per il suo 18esimo compleanno. L'amica del cuore della nonna, Maria Rosa Goretti, 83 anni, infatti le ha regalato la montagna, di famiglia, che sin da piccola la giovane di Ballabio desiderava. La notizia, uscita sul Giornale di Lecco, racconta di un desiderio che Edvige aveva sempre avuto: "il Dito Dones", una guglia di 200 metri posta a fianco dello Zucco di Teral a 1106 metri di altezza. - Un regalo inusuale è stato donato a Edvige Baracchetti per il suo 18esimo compleanno. L'amica del cuore della nonna, Maria Rosa Goretti, 83 anni, infatti le ha regalato la montagna, di famiglia, che sin da piccola la giovane di Ballabio desiderava. La notizia, uscita sul Giornale di Lecco, racconta di un desiderio che Edvige aveva sempre avuto: "il Dito Dones", una guglia di 200 metri posta a fianco dello Zucco di Teral a 1106 metri di altezza.

"Tutto ebbe inizio molti anni fa, quando andavo ancora all’asilo - ha raccontato Edvige - Mi ricordo che Maria, amica del cuore di mia nonna Edvige Locatelli, mentre mi riportava a casa mi mostrava il Dito Dones dicendomi che le apparteneva e io, come ogni bambino, le chiedevo di regalarmelo".



Finché il desiderio non è stato esaudito, e per i suoi 18 anni piuttosto che la solita busta con dentro denaro, la ragazza ha ricevuto una lettera del notaio che la invitava in studio per ufficializzare il passaggio di proprietà.



