foto Da video Correlati Yara,famiglia del Dna allo scoperto

Yara, inchiesta costata quasi 3 mln 12:38 - E' slittata per la seconda volta la discussione sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della posizione di Mohammed Fikri, il marocchino fermato e subito dopo scarcerato per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'udienza è stata rinviata perché mancavano i risultati su un'eventuale contaminazione del dna ritrovato sul corpo di Yara da parte di chi ha manipolato il cadavere in sede di autopsia. - E' slittata per la seconda volta la discussione sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della posizione di Mohammed Fikri, il marocchino fermato e subito dopo scarcerato per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'udienza è stata rinviata perché mancavano i risultati su un'eventuale contaminazione del dna ritrovato sul corpo di Yara da parte di chi ha manipolato il cadavere in sede di autopsia.

Questo era uno degli accertamenti disposti dal gip tesi ad escludere in via definitiva la presenza del dna di Fikri sul corpo della ragazza uccisa. La prossima udienza si terrà il prossimo 4 ottobre davanti al gip di Bergamo.



Il legale del marocchino: "Sarà tutto archiviato"

"Il procedimento sarà archiviato", ne è certa l'avvocatessa Roberta Barbieri, legale di Mohammed Fikri, il marocchino fermato nei giorni successivi alla scomparsa della 13enne di Bonate di Sopra e scarcerato subito dopo per assenza di indizi.



L'archiviazione era stata chiesta nei mesi scorsi dalla Procura, ma non accolta dal gip che aveva disposto nuovi accertamenti per escludere in via definitiva la presenza del dna dell'immigrato sul corpo della ragazza. "Comunque - ha detto la dottoressa Barbieri prima di entrare in aula -, anche in presenza di un rinvio il procedimento finirà archiviato".



Fermato per una traduzione sbagliata

Fikri era stato fermato il 4 dicembre 2010, nove giorni dopo la scomparsa di Yara. Lavorava nel cantiere del centro commerciale di Mapello sul quale, dopo la pista fiutata dai cani "molecolari" si erano incentrate le prime indagini. Tutti i telefoni degli operai al lavoro nel grande cantiere erano stati messi sotto controllo, ed era stata così captata una sua frase che era stata tradotta dall'arabo in due modi: "Perdonami Dio, non è quella che ho ucciso io" oppure "Perdonami Dio, non l'ho uccisa io".



Il giovane, che stava per tornare in Marocco come ogni inverno, venne intercettato sulla nave e riportato indietro. L'intercettazione riascoltata e stavolta tradotta in altri quattro modi, compatibili con la spiegazione fornita dal marocchino, che cercava di contattare un creditore che gli desse il denaro per il viaggio: "Che Dio lo spinga a rispondere", "Dio perché non vuole andare questo telefono?", "Dio, perché non passa (la linea)?" e "Dio, perché non rispondi?". Questo, insieme all'alibi fornito dal suo datore di lavoro, lo fecero scarcerare.