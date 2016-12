Pisapia: sì alle adozioni per le coppie gay

foto Getty 18:13 - Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, si è detto d'accordo con la possibilità di far adottare dei figli anche alle coppie omosessuali. "Meglio avere dei genitori, anche se omosessuali, piuttosto che non averne affatto", ha affermato durante l'incontro dell'Italia dei Valori a Vasto. Il parere di Pisapia è arrivato pochi giorni dopo l'entrata in vigore nel capoluogo milanese del registro delle unioni civili. - Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, si è detto d'accordo con la possibilità di far adottare dei figli anche alle coppie omosessuali. "Meglio avere dei genitori, anche se omosessuali, piuttosto che non averne affatto", ha affermato durante l'incontro dell'Italia dei Valori a Vasto. Il parere di Pisapia è arrivato pochi giorni dopo l'entrata in vigore nel capoluogo milanese del registro delle unioni civili.

La Russa: "Così Pisapia penalizza migliaia di coppie etero"

"Ma Pisapia che vuole dare a un bimbo genitori adottivi dello stesso sesso con la scusa che meglio una coppia gay che senza genitori, non sa o fa finta di non sapere che sono migliaia le coppie etero in attesa di ottenere bimbi in adozione oltre a quelli esclusi per antiquati limiti di età? Chi parla di matrimonio e adozioni di coppie gay fa un pessimo servizio al totale superamento di ogni ingiusta discriminazione per motivi sessuali", ha replicato Ignazio La Russa, coordinatore nazionale Pdl,, alla proposta del primo cittadino di Milano.



Pisapia: "Corruzione, chi sa e non parla è complice"

E intanto, da Vasto il sindaco di Milano ha parlato anche di corruzione dicendo: "Chi sa e non denuncia è sempre complice", durante la tavola rotonda sugli episodi di corruzione e di malaffare sempre più dilaganti.



E a proposito del futuro del centrosinistra in funzione delle prossime elezioni, ha spiegato che la coalizione che dobbiamo costruire deve essere la più vasta possibile, con steccati ben precisi al centro e alla destra, con un segnale di antagonismo e di svolta rispetto al governo Berlusconi e Monti, in grado però di governare percé "non ne posso più di partiti di governo e di lotta".



"Altri governi Prodi non ne vogliamo più - aggiunge -, non perché Prodi non fosse valido ma perché un giorno votava in modo e il giorno dopo era in piazza".



Serve una coalizione, ha detto ancora Pisapia, in grado "di fare scelte difficili e antipopolari, sapendo che lo si fa per un bene pubblico. Da Vasto deve partire un messaggio in questa direzione ad alcune forze politiche. La possibilità di alleanza deriva anche dalla volontà e dalla funzione di responsabilità di governo".