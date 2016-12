foto Ansa

22:22

- Tragedia sfiorata a Milano, dove una bambina di tre anni è caduta dalla finestra della stanza in cui stava giocando con i fratellini, al terzo piano di uno stabile, ma è viva e sta bene. E' accaduto a Milano. La bambina, nata in Italia da genitori egiziani, stava giocando sul letto posizionato vicino alla finestra quando probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduta. Al momento della caduta i genitori erano in casa, ma in un'altra stanza.