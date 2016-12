Yara, allo scoperto i parenti del presunto padre biologico del killer: "Ora basta, riesumatelo"

foto L'eco di Bergamo 10:52 - La saliva sulla marca da bollo della patente. Così gli inquirenti che indagano sulla morte di Yara Gambirasio sono risaliti al presunto padre biologico dell'assassino. E le indagini sono arrivate nel piccolo paesino di Gorno. Ora, però, la famiglia esce allo scoperto. "Siamo stanchi di essere in questa gogna mediatica, riesumate Giuseppe e fate i test, noi siamo puliti", dice la sorella di Giuseppe Guerinoni, l'uomo del Dna. - La saliva sulla marca da bollo della patente. Così gli inquirenti che indagano sulla morte di Yara Gambirasio sono risaliti al presunto padre biologico dell'assassino. E le indagini sono arrivate nel piccolo paesino di Gorno. Ora, però, la famiglia esce allo scoperto. "Siamo stanchi di essere in questa gogna mediatica, riesumate Giuseppe e fate i test, noi siamo puliti", dice la sorella di Giuseppe Guerinoni, l'uomo del Dna.

A raccogliere lo sfogo della donna è L'Eco di Bergamo, giornale da sempre in prima linea sul caso di Yara. "Giuseppe non era un donnaiolo, era perbene, se è necessario riesumatelo e fate subito tutti gli esami. Ma gli inquirenti al momento non sembrano intenzionati a chiedere tale procedura. Sono convinti che Giuseppe, morto nel '99, ha avuto, magari a sua insaputa, un figlio illegittimo. E sarebbe quest'ultimo ad avere visto per ultimo Yara viva. Parenti e amici dell'uomo, ex autista di autobus per un'azienda locale, sono pronti a giurarlo: lui non era un donnaiolo e questa storia non regge.



I genetisti mettono in dubbio la tesi della procura

Ma anche a livello scientifico la teoria del figlio illegittimo pare non avere convinto tutti. Come ad esempio il genetista Giorgio Portera, ex Ris di Parma e attuale consulente della famiglia Gambirasio: "Non ci sono elementi sufficienti per potere con certezza fare questa affermazione".



Dall'omicidio alla saliva sulla marca da bollo

Ma come si è arrivati al nome di Giuseppe Guerinoni, classe 1938, e deceduto nel 1999? Tutto parte dalla discoteca le Sabbie Mobili che si affaccia sul campo di Chignolo d'Isola dove è stato ritrovato il cadavere di Yara. Proprio in quel locale si erano concentrate le ricerce per stanare il "proprietario" del Dna ritrovato sugli slip e sui leggins della 13enne di Brembate.



Il ragazzo della discoteca

Una delle persone che i carabinieri volevano ascoltare, però, non risultava in Italia. Si era trasferita in Perù a fare il volontario. La famiglia di questo 30enne inoltre conosceva i Gambirasio visto che sua madre ha fatto la collaboratrice domestica in casa di Yara. E questo ha attirato ancora di più l'attenzione degli investigatori. Per questo è stato fatto rientrare per essere sottoposto al test che però non è risultato coincidente ma compatibile. E' lui il noto ragazzo della discoteca più volte citato dagli inquirenti.



Parte così la caccia all'albero genealogico del giovane. Il padre, originario di Gorno, è deceduto da tempo. Quest'ultimo aveva 12 fratelli (gli zii del 30enne). Molti già deceduti, sugli altri è stato fatto il controllo genetico. Su quelli non più in vita si è passati ad analizzare i figli ed è così che si è risaliti a Giuseppe Guerinoni, il presunto padre biologico del caso Yara. I figli naturali, due maschi e una femmina, non sono coinvolti. E da qui, l'idea della procura.