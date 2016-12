Yara, indagini costate quasi 3 milioni di euro

foto Tgcom24 10:29 - La ricerca della verità sul caso di Yara Gambirasio si fa sempre più ardua, ma anche salata. Fino a ora infatti l'inchiesta è costata, tra i supporti investigativi e il materiale umano impiegati, 2 milioni e 850mila euro. E, mentre la spesa per le indagini si fa sempre più elevata, tra gli investigatori ritorna l'ipotesi che l'omicidio sia stato perpetrato da un gruppo di giovani coetanei della vittima. - La ricerca della verità sul caso di Yara Gambirasio si fa sempre più ardua, ma anche salata. Fino a ora infatti l'inchiesta è costata, tra i supporti investigativi e il materiale umano impiegati, 2 milioni e 850mila euro. E, mentre la spesa per le indagini si fa sempre più elevata, tra gli investigatori ritorna l'ipotesi che l'omicidio sia stato perpetrato da un gruppo di giovani coetanei della vittima.

Un testimone il giorno della tragedia infatti avrebbe visto dei ragazzi in scooter nel campo dove Yara è stata ritrovata. Quindi oltre alla pista di Gorno, ora si battono sentieri già percorsi, ma che - come chiarisce l'Arma - si è "ritenuto di dover verificare".



Per quanto riguarda le spese, invece, quelle investigative sono state alimentate dal costo di ogni campionamento di Dna (pari a 40 euro). Come scrive "L'Eco di Bergamo" "solo i Ris dei Carabinieri ne hanno catalogati 8.500. Sommandoli a quelli assunti dalla polizia si arriva a circa 14mila campioni biologici". Per fronteggiare l'impegno investigativo lo scorso anno il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha speso 2 milioni 850 mila euro, potenziando la strumentazione dei Ris. Costi cui vanno aggiunti quelli professionali, soprattutto per tecnici esterni". Tutte spese dovute, ma che purtroppo non hanno ancora portato alla verità.