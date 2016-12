11:06

- Ennesimo "falso cieco", questa volta scoperto nel Varesotto. Risultava invalido al 100% ma è stato filmato mentre sfogliava riviste, camminava sul marciapiede e attraversava la strada. L'uomo è stato denunciato con la moglie per concorso in truffa aggravata, dal momento che lui percepiva la pensione mentre lei l'indennità di accompagnamento. Le indagini hanno consentito di quantificare in circa 80mila euro il danno allo Stato.