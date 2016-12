foto Tgcom24 Correlati Il fumo dell'incendio visibile da km di distanza

Rientra l'allarme fumi tossici nell'area vicina al grosso capannone che ha preso fuoco a Monza. A rassicurare è l'Azienda regionale per la protezione dell'Ambiente della Lombardia che ha smentito la presenza di plastica all'interno del magazzino di giocattoli e detersivi di proprietà di immigrati cinesi. Non sono ancora chiare le cause del rogo e, al momento, sembra che non ci siano feriti.

L'allarme è stato lanciato alle 17.20. La zona interessata è un'area industriale, lontana da abitazioni, a 250 metri dall'A4, tra via Michelino da Besozzo e via Michelangelo Buonarroti. Il capannone incendiato appartiene alla ditta all'ingrosso 'Casa Word', gestito da cinesi, ma le fiamme si sono propagate anche all'edificio a fianco, della ditta 'Global trade'.



L'Arpa: nessun pericolo per la popolazione

La grossa nube di fumo che si è alzata dal luogo dell'incendio, visibile da gran parte della Brianza e anche dalla parte nord di Milano, ha preoccupato molti. La rassicurazione è arrivata in serata. Secondo quanto accertato dall'Arpa, all'interno del magazzino non c'erano sostanze plastiche, ma a prendere fuoco sarebbe stata solo carta. Smentito quindi l'allarme fumi tossici.



Ci vorranno ore per domare l'incendio

Sedici i mezzi dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Stando a una prima stima, l'incendio non potrà essere domato prima di 10-12 di ore.