Se Milano diventa una città da far west

- Qualcuno potrebbe chiamare in causa un vecchio film, “Milano violenta”, non tanto per la trama, quanto per il titolo, fin troppo chiaro. Nell’ultima settimana, la città della moda si è trasformata in una città dal grilletto facile: mentre la politica litiga su chi ha tagliato le risorse militari che presidiavano le zone più sensibili della metropoli, per le strade del capoluogo lombardo si assiste a scene da far west urbano, rapine e minacce a mano armata.

Un’escalation di violenza che ha preso il via lunedì 10 settembre con la sparatoria di Via Muratori: marito e moglie uccisi in pieno centro con 8 colpi di pistola, illesa per fortuna la loro bimba di nemmeno 2 anni. Massimiliano Spelta, imprenditore 43 anni e la moglie Carolina Payano sono stati aggrediti da un commando di 4-5 persone, tutte italiane. L’uomo si sarebbe messo nei guai per i debiti accumulati e avrebbe quindi deciso di collaborare con un’organizzazione crimilae come corriere di droga tra Santo Domingo e il capoluogo lombardo. A far scatenare la rabbia dell’organizzazione criminale, secondo il pm Elio Ramondini, sarebbe stata l’insofferenza della moglie di Spelta che voleva che il marito abbandonasse il giro.



Passano soltanto 24 ore e per strada si scatena ancora il far west. Questa volta vicino a Via Padova dove tre uomini, in pieno giorno, sono scesi da un’auto e, in mezzo al traffico cittadino, hanno esploso almeno 5 colpi di pistola contro il guidatore di una Ford Focus Blu. Questa volta nessun ferito tra i passanti. Solo tanta paura, panico in strada e carabinieri in allerta.



Ma non è finita: passano altre 24 ore, sono le 21,30 di mercoledì 12 settembre. Nel quartiere Quarto Oggiaro, uno dei più a rischio del capoluogo lombardo, un energumeno tutto muscoli di 1 metro e ottanta ha aggredito con un coltello una suora di 64 anni che usciva da una scuola materna per recarsi in chiesa a pregare. L’uomo si è avvicinato alla religiosa, l’ha strattonata e spinta a terra. Poi le ha puntato il coltello alla gola e le ha ordinato di consegnarle i soldi (soltanto 20 euro) e l’orologio che la 64enne portava al polso. Intascato il misero bottino, l’aggressore è fuggito via e non contento ha urlato contro la religiosa e una consorella accorsa in auto: “Me la pagherete cara”.

Gli ultimi episodi di violenza però si sono verificati nella giornata di oggi: il primo a Vittuone, nel milanese, dove un autotrasportatore ha sparato 5 colpi contro i suoi capi, rimasti illesi. L’uomo, Pasquale Stigliano, 58enne, si è presentato in ufficio, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco sul dirigente e sul capo officina. Secondo le prime indiscrezioni all’origine del tentato omicidio ci sarebbero motivi salariali: Stigliano voleva un aumento e al rifiuto dei capi ha tirato fuori la sua Smith e Wesson che deteneva regolarmente e ha aperto il fuoco. Subito arrestato adesso è detenuto a San Vittore. Un ennesimo atto di violenza estrema, un gesto folle come quello compiuto a Basiano, nel milanese: Giovanni Biffi, imprenditore di 75 anni, gambizzato con sette colpi di pistola mentre era in auto.