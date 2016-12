foto LaPresse Correlati Milano, gambizzato imprenditore

Un imprenditore milanese, Giovanni Biffi, di 75 anni, è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto a Basiano (Milano) poco dopo le 8. L'uomo, uno dei titolari delle Officine meccaniche Biffi, era a bordo della sua Mercedes, che è stata crivellata da sette colpi di pistola partiti da un'altra auto. L'imprenditore è ferito alle gambe ma non è grave.

L'uomo è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasferito all'ospedale di Melzo. Gli inquirenti propendono per un avvertimento: l'imprenditore potrebbe essere stato vittima di un agguato a causa della crisi che sta vivendo la sua azienda. Dei circa 50 dipendenti che lavoravano per lui, alcuni sono stati ricollocati, ma altri invece sarebbero ora senza lavoro.



Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vimercate. Secondo le prime informazioni, nell'agguato sarebbe stata utilizzata una pistola calibro 7.65 semiautomatica.



La figlia a Tgcom24: "L'azienda è in liquidazione, agguato per questo"

Ai microfoni di Tgcom24 Ketty Biffi, la figlia dell’imprenditore ferito, dà la sua lettura sull'agguato: “L'azienda è in liquidazione da maggio di quest’anno – spiega la donna - quindi pensiamo che quanto accaduto possa essere legato a questo fatto. Al di fuori di questo, non ci sono altri motivi. I lavoratori sono una cinquantina in tutto ma la società è stata rilevata da nuovi soci ed è tutt’ora in attività, chi è in mobilità lo è in maniera volontaria”.