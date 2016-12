Milano, al via il registro delle unioni civili

foto Facebook Correlati Le foto 12:47 - A Milano ha fatto il proprio debutto il registro delle unioni civili. La prima a registrarsi è stata una coppia-simbolo: Paolo Hutter (giornalista, ex consigliere comunale, ex assessore di Torino e officiante dei simbolici matrimoni gay di 20 anni fa in piazza della Scala) e il suo compagno, Paolo Oddi. "E' un cambiamento simbolico importante - sottolinea Hutter - anche se nullo dal punto di vista del cambiamento dei diritti". - A Milano ha fatto il proprio debutto il registro delle unioni civili. La prima a registrarsi è stata una coppia-simbolo: Paolo Hutter (giornalista, ex consigliere comunale, ex assessore di Torino e officiante dei simbolici matrimoni gay di 20 anni fa in piazza della Scala) e il suo compagno, Paolo Oddi. "E' un cambiamento simbolico importante - sottolinea Hutter - anche se nullo dal punto di vista del cambiamento dei diritti".

Entrambi in giacca blu, la coppia firma il certificato sotto un tripudio di flash. Per siglare, un'enorme penna. "L'avremmo voluta arancione (il colore che contraddistinse la campagna elettorale del sindaco Giuliano Pisapia, ndr) ma non l'abbiamo trovata", affermano. "Alla fine sono emozionato, non me lo aspettavo", confessa al termine Oddi.



Hutter invece calibra le parole. "Di per sé è un atto minimale, non è l'emozione che avremmo voluto vivere. Oggi è ancora un gesto simbolico", prosegue Hutter, al fianco dell'assessore ai Servizi civici Daniela Benelli, che ha regalato loro un bouquet di fiori, del giornalista Gad Lerner e di numerosi consiglieri della maggioranza di centrosinistra.



"Oggi questa è un decimo di una vera unione, quello che vogliamo, una legge nazionale sui matrimoni omosessuali, non è ancora realtà. Ma è un cambiamento simbolico importante, anche se nullo dal punto di vista del cambiamento dei diritti". Stesso discorso sui benefici del certificato, su cui non ha risparmiato una critica per il costo (circa 15 euro). "L'utilità pratica devo ancora capirla".



E mentre nella sala proseguivano le unioni - 18 gli appuntamenti fissati per questa prima giornata, di cui 4 coppie gay - Hutter e Oddi (unione civile numero '00001' del Comune di Milano), insieme ad amici e attivisti di Arcigay, si sono diretti in piazza Scala ad affiggere una targa ai lucchetti sotto la statua di Leonardo da Vinci per ricordare la loro attesa per una legge nazionale e ricordare quei 10 matrimoni simbolici del 1992.