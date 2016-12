foto LaPresse 19:03 - Milano invasa dalle biciclette nella quinta "DomenicAspasso", giornata in cui la città è stata chiusa al traffico. Grande affluenza di visitatori nei musei, con 24mila presenze. "Sono entusiasta - dice l'assessore comunale al Benessere Chiara Bisconti -. La città è viva dovunque e non solo in centro". Lunedì intanto riparte l'Area C. Dalle 7.30 alle 19.30 per entrare in auto nella Cerchia dei Bastioni si torna a pagare il ticket d'ingresso. - Milano invasa dalle biciclette nella quinta "DomenicAspasso", giornata in cui la città è stata chiusa al traffico. Grande affluenza di visitatori nei musei, con 24mila presenze. "Sono entusiasta - dice l'assessore comunale al Benessere Chiara Bisconti -. La città è viva dovunque e non solo in centro". Lunedì intanto riparte l'Area C. Dalle 7.30 alle 19.30 per entrare in auto nella Cerchia dei Bastioni si torna a pagare il ticket d'ingresso.

Insomma, grande successo per l'iniziativa, che replica per la prima volta dopo la pausa estiva. A migliaia hanno partecipato a decine di iniziative, disseminate tra il centro e la periferia. In questa edizione, dedicata alle biciclette, si segnala in particolare una città invasa proprio dalle due ruote. Alta l'affluenza anche nei musei, agli appuntamenti sportivi e a quelli dedicati ai bambini.



Area C, come funziona

E lunedì 17 settembre riapre dunque l'Area C. Dalle 7.30 alle 19.30 dei giorni feriali (il giovedì dalle 7.30 alle 18) per entrare in auto nella Ztl Cerchia dei Bastioni, attraverso uno dei 43 varchi che la delimitano, sarà di nuovo necessario attivare un tagliando d'ingresso entro la mezzanotte del giorno successivo all'accesso. Il tagliando, del valore di 5 euro, è uguale per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti, dei veicoli di servizio e delle categorie esentate.



I residenti e assimilati potranno continuare a usufruire degli accessi gratuiti non utilizzati durante i primi sei mesi di provvedimento (all'atto della registrazione ogni residente ha ricevuto 40 ingressi gratuiti) oppure, qualora li avessero terminati, potranno attivare i tagliandi agevolati a loro riservati del valore di 2 euro. Fino al 26 luglio, il traffico dei residenti era calato del 25% e il 62% non supererà la soglia dei 40 ingressi gratuiti annuali.



I veicoli di servizio, a loro volta, potranno continuare a scegliere tra l'opzione di tagliando a 5 euro con due ore di sosta su strisce blu, acquistabile nei 500 parcometri in città, oppure a 3 euro per il solo accesso ad Area C. Sia i residenti sia i veicoli di servizio, qualora non l'avessero ancora fatto nei primi sei mesi, hanno l'obbligo di registrarsi per accedere alle agevolazioni a loro riservate.



La città delle biciclette

Molte le iniziative dedicate proprio alle biciclette. In particolare, a centinaia si sono cimentati nella marcia "A ruota libera" partita da piazza Argentina, che ha coinvolto oltre 2mila persone. In tanti si sono presentati in pattini, schettini, skateboard e monopattini.



Grande successo anche per le aperture straordinarie di chiese e altri luoghi artistici. E poi, molte attività sportive nei quanto riguarda le attivita' sportive, hanno giocato nei campetti di calcetto e di basket allestiti nei pressi di piazza San Babila centinaia di milanesi e turisti. I bambini, invece, hanno affollato Palazzo Marino, diventato "Palazzo bambino", tra spettacoli e tanti gicohi per i più piccoli.