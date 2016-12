Incidente in auto, ferito Schelotto

foto SportMediaset 09:11 - Il calciatore dell'Atalanta Ezequiel Matias Schelotto, 23 anni, è rimasto leggermente ferito ieri sera in un incidente stradale. Il giocatore al volante della sua Bmw X1, ha perso il controllo dell'auto affrontando una rotonda, forse a causa dell'alta velocità. La vettura è finita contro il guard rail distruggendo la parte anteriore, e poi è finita sull'altra corsia, fortunatamente senza coinvolgere altre auto. - Il calciatore dell'Atalanta Ezequiel Matias Schelotto, 23 anni, è rimasto leggermente ferito ieri sera in un incidente stradale. Il giocatore al volante della sua Bmw X1, ha perso il controllo dell'auto affrontando una rotonda, forse a causa dell'alta velocità. La vettura è finita contro il guard rail distruggendo la parte anteriore, e poi è finita sull'altra corsia, fortunatamente senza coinvolgere altre auto.

Dopo le cure ricevute alle Cliniche Gavazzeni, Schelotto è stato dimesso in tarda sera. Il giocatore era in libera uscita in quanto non è stato convocato per la partita che l'Atalanta giocherà stasera a San Siro.