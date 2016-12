foto Dal Web Correlati Delitto Milano, pm: killer italiani

Le vittime

Milano, il teatro della sparatoria 18:34 - L'omicidio di Massimiliano Spelta e Carolina Ortiz Payano, i due coniugi uccisi lunedì a Milano, potrebbe essere legato a un debito da loro contratto nel mondo della droga. E' quanto emerge dalle testimonianze raccolte durante le indagini. Nell'appartamento dell'imprenditore, gli investigatori hanno trovato 37 grammi di cocaina, nascosta in un sacchetto. - L'omicidio di Massimiliano Spelta e Carolina Ortiz Payano, i due coniugi uccisi lunedì a Milano, potrebbe essere legato a un debito da loro contratto nel mondo della droga. E' quanto emerge dalle testimonianze raccolte durante le indagini. Nell'appartamento dell'imprenditore, gli investigatori hanno trovato 37 grammi di cocaina, nascosta in un sacchetto.

Il movente potrebbe essere dunque, per un debito per una partita di droga non pagata, sgarro che sarebbe stato punito con la morte.