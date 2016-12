foto Dal Web Correlati Sparatoria a Milano, morta una coppia

La madre di Carolina Payano, uccisa assieme al marito Massimiliano Spelta nel centro di Milano, chiede di poter allevare la nipotina di 15 mesi, rimasta orfana. "Ho perso mia figlia, vorrei crescere mia nipote". Da Santo Domingo Genny Cecilia Ortiz Diaz, nonna di 35 anni, parla della figlia al "Corriere della Sera". Carolina voleva tornare a casa. Nell'ultimo mese, lei preoccupata aveva più volte chiamato la figlia senza riuscire a parlarle.

Secondo la donna, Carolina, con la quale aveva un bellissimo rapporto, si sentiva sola a Milano, sempre chiusa in casa e senza amici. La ragazza ventenne voleva tornare al proprio Paese. Il marito ucciso con lei, l'imprenditore 43enne Massimiliano Spelta, è descritto come una persona seria che aveva voluto conoscere la suocera. Per tutto il periodo della gravidanza ha mandato denaro alla famiglia della moglie che viveva in condizioni di estrema povertà. A giugno la coppia aveva trascorso un lungo periodo a Santo Domingo, 15 giorni in un hotel e 3 settimane a casa della donna.



Carolina avrebbe voluto rimanere con la madre ma il marito la fece rientrare in Italia per le vaccinazioni della bambina. Cecilia era preoccupata per la figlia. Nell'ultimo mese aveva cercato più volte di mettersi in contatto con lei in Italia senza riuscire a parlarle. Adesso questa giovane nonna chiede di poter allevare la nipotina che, al momento, è stata affidata alla zia paterna, Cristina, sorella di Massimiliano Spelta.



I killer sapevano dove colpire

Li hanno aspettati in una zona dove andavano spesso e li hanno uccisi sparando alla testa: è stata un'esecuzione pianificata quella compiuta dai due killer. I due coniugi erano abituati, stando a quanto emerso dalle indagini, a frequentare i locali di Porta Romana e via Muratori. Sembra quindi che i killer conoscessero le 'abitudini' degli Spelta e che sapessero che quella sera si sarebbero recati in quella strada.



Eseguita l'autopia: sette i colpi contro le vittime

Sono stati colpiti sette volte e non otto come era stato riferito in un primo momento Massimiliano Spelta e la moglie. La polizia ha fatto sapere che i fori d'ingresso trovati sui corpi sono sette: cinque colpi hanno raggiunto l'imprenditore, mentre gli altri due Carolina Payano Ortiz.