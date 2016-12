foto Carabinieri 08:35 - Otto ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri del reparto operativo di Varese nei confronti di altrettante persone a vario titolo indagate per traffico internazionale di armi e di stupefacenti. L'organizzazione importava dalla Svizzera ingenti quantitativi di armi comuni da sparo e armi da guerra destinate alla 'ndrangheta e stupefacenti. Nell'ambito della stessa indagine erano già stati effettuati quattro arresti. - Otto ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri del reparto operativo di Varese nei confronti di altrettante persone a vario titolo indagate per traffico internazionale di armi e di stupefacenti. L'organizzazione importava dalla Svizzera ingenti quantitativi di armi comuni da sparo e armi da guerra destinate alla 'ndrangheta e stupefacenti. Nell'ambito della stessa indagine erano già stati effettuati quattro arresti.

Il clan al quale arrivavano le armi era quello facente capo a Felice Ferrazzo, già attivo nella provincia da tempo. Per eludere i controlli di polizia e doganali, le armi e gli stupefacente venivano portati in Italia a bordo di autovetture condotte da una coppia di anziani coniugi svizzeri.



In carcere tra gli altri è finito anche Eugenio Ferrazzo, il figlio del boss Felice. Ferrazzo, 34 anni, è di Mesoraca (Crotone). Il provvedimento è stato emesso dal gip di Milano Donatella Banci Buonamici, su richiesta del pm della Dda Mario Venditti.



Sono in corso verifiche per stabilire se le armi provenienti dalla Svizzera servissero ad armare proprio la cosca dei Ferrazzo, dicono i militari, impegnata da anni in una faida contro il gruppo capeggiato da Mario Donato Ferrazzo dopo la scissione del '96.



Il capocosca Felice fu arrestato il 22 luglio 2011 a Termoli. All'interno di una vettura custodita in un garage a lui riconducibile era stato trovato un arsenale costituito da circa 50 armi di vario genere.



La particolare violenza della faida, sottolineano i carabinieri, è testimoniata anche dal tentativo di omicidio nell'estate del 2000 nella località Campizzi di Mesoraca (Crotone), quando Felice e Eugenio Ferrazzo furono raggiunti da una serie di colpi d'arma da fuoco e si salvarono miracolosamente grazie alla blindatura dell'auto su cui si trovavano.



Oltre al figlio del boss, sono stati arrestati Francesco Scicchitano, 63enne di Pianopoli (Catanzaro); Antonino Amato, 63enne catanese residente a Gerenzano (Varese); Mirko De Notaris, 36enne di Vasto (Chieti); Salvatore Ferrigno, 49enne di origini catanesi residente a Uboldo (Varese); Cristian Margiotta, 32enne milanese; Alfio Privitera, 54enne catanese residente a Lozza (Varese); Donato Santo, 27enne residente a Jesolo (Venezia)