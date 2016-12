foto Dal Web Correlati Lo sfogo di Carolina su Facebook

12:46 - Il duplice omicidio dell'imprenditore Massimiliano Spelta e della moglie Carolina Pajaro a Milano è "un episodio maturato in un contesto che riguarda il traffico di stupefacenti". E' l'analisi del prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, secondo il quale quindi "non possiamo dire che ci sia un allarme sicurezza. Si tratta di un fatto singolo che non si ascrive al contesto della criminalità organizzata".

Riguardo al secondo episodio di violenza in città, ossia la sparatoria senza feriti in via Padova, Lombardi spiega: "Sono episodi che talvolta a Milano avvengono. Non è la prima volta che capita che queste formazioni, probabilmente sudamericane o nomadi, si scontrano tra di loro in questo modo". "Il controllo del territorio è importante - aggiunge - e lo stiamo facendo con le forze di polizia".



"Milano è una metropoli. Se confrontate i dati relativi agli omicidi con quelli di Monaco di Baviera, vi sorprenderete perché sono più bassi", continua il prefetto. "A partire da domani - assicura - per dare una risposta alla città, abbiamo predisposto un piano straordinario dei servizi anche con il concorso della polizia locale per assicurare un maggiore controllo del territorio, faremo uscire più macchine e mezzi".



Quanto ad un eventuale ritorno delle pattuglie miste tra esercito e forze dell'ordine, eliminate dalla giunta Pisapia, Lombardi sottolinea che "il controllo del territorio è importante e lo stiamo facendo con le forze di polizia". "Non è sempre detto che a fronte di un aumento del controllo del territorio - conclude - corrisponda il risultato di poter prevenire tutti gli episodi".