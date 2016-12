Strage di Novi Ligure, una nuova vita per Erika

- Dopo 10 anni di galera, 7 mesi di carcere minorile e 9 mesi a "Exodus", la comunità di recupero di don Antonio Mazzi, Erika De Nardo ricomincia una nuova vita, partendo da un sabato di fine estate, nella sua casa dietro il lago di Garda, dove ha ospitato per pranzo il papà e la nuova compagna. La famiglia De Nardo cerca così di ricostruire un presente, dopo la tragedia di Novi Ligure.

A preannunciare la rinascita della 28enne era stato don Mazzi, che a Oggi aveva raccontato: "La compagna dell'ingegnere De Nardo è una persona dolce e accogliente ed Erika vorrebbe che suo padre si sistemasse , si facesse una nuova vita".Sul settimanale sono usciti gli scatti che mostrano la giovane che dà il benvenuto al padre, che ha lottato 11 anni per portare la figlia fuori dal carcere, e alla sua nuova fidanzata, Francesca. Don Mazzi aveva anche detto che la 28enne "sta cercando un lavoro" per risciure ad acquisire un'indipendenza economica. Sul piano amoroso, invece, sembrerebbe che Erika abbia qualcuno. Almeno da quanto emerge dalle foto. Proprio all'arrivo degli ospiti, infatti, si vede la giovane che esce di casa per buttare "quel che resta di una piacevole serata": una bottiglia di spumante e un fiore appassito.