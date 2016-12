foto Dal Web Correlati Nuova sparatoria in strada a Milano

07:51 - Convocato per questa mattina dal prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, il Comitato di ordine e sicurezza: al centro dell'incontro il duplice omicidio in cui hanno perso la vita Massimiliano Spelta e la moglie Carolina Pajaro. Continuano intanto le indagini: dopo il ritrovamento di cocaina a casa della coppia, gli inquirenti propendono per la pista di un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio.

Cocaina e viaggi a Santo Domingo, nuovi scenari per le indagini

Poco meno di cinquanta grammi di cocaina ritrovati in casa di Massimiliano Spelta e della giovane moglie dominicana Carolina Payano Ortiz, e i continui viaggi di lui a Santo Domingo, aprono un nuovo scenario nelle indagini sul loro omicidio.



La scoperta di un involucro con dentro 47 grammi di polvere bianca seminascosto tra gli effetti personali in un cassetto della stanza da letto della coppia, fa pensare che il duplice delitto possa essere legato al mondo della criminalità organizzata, quello dello spaccio.



Carolina e il suo sfogo su Facebook: "Gente del diavolo"

Sul fatto che si sia trattata di un'esecuzione in piena regola, dove in realtà la prima ad essere colpita è stata lei e non lui, tra inquirenti e investigatori non ci sono dubbi. Tra l'altro a chi indaga non sono sfuggite alcune frasi pubblicate da Carolina su Facebook, come "Voglio tornare al mio Paese e dimenticarmi di questa gente del diavolo", oppure "mi sono rotta, non ce la faccio più". Una donna evidentemente preoccupata e infelice.



Inquirenti: "Opera di professionisti"

E' quasi certo che chi ha sparato quei sei colpi con un revolver, ed è fuggito a bordo di una moto da cross guidata da un complice, sia un professionista: con freddezza e determinazione ha ucciso l'imprenditore e la sua compagna mentre cercavano di scappare, lasciando invece illesa la loro figlioletta che era in braccio alla madre. La piccola, meno di due anni, nel pomeriggio è stata dimessa dal pronto soccorso della Clinica De Marchi ed è stata affidata alla zia, la sorella di Spelta.



La dinamica del duplice omicidio

Quanto alla dinamica dell'esecuzione, molti chiarimenti potranno venire dall'autopsia che si terrà forse domani. Al momento, grazie alle testimonianze di chi ha assistito al duplice omicidio e ai primi rilievi della polizia, si sa che la prima a cadere sotto il fuoco del killer sarebbe stata la donna (ferita da un solo proiettile alla schiena e alla testa). Poi sarebbe toccato a Spelta che, prima di essere raggiunto da cinque colpi e cadere a terra senza vita, avrebbe cercato di scappare in direzione di Porta Romana.



Altre ipotesi al vaglio degli investigatori

Se quella di un delitto legato al mondo della malavita organizzate resta l'ipotesi più accreditata, rimangono in piedi anche quelle del delitto passionale e di una vendetta per questioni professionali. Per questo, oltre agli accertamenti sui conti bancari delle due vittime e sui loro tabulati telefonici, gli inquirenti hanno raccolto e stanno raccogliendo informazioni sull'imprenditore, la cui azienda di integratori alimentari, la Dietetics Farma, è stata messa in liquidazione, e soprattutto, tramite le autorità di Santo Domingo, su sua moglie Carolina con cui era sposato dal 2011: sul passato della donna poco si sa e molti sono gli interrogativi.



Per ricostruire il passato dei due, e anche le ore precedenti la loro "esecuzione", gli investigatori stanno sentendo ininterrottamente non solo i parenti di Spelta (ha un fratello e due fratellastri nati da un secondo matrimonio di uno dei due genitori) ma anche gli amici della coppia e soprattutto di lei, con la metà degli anni del marito, e in Italia senza familiari.



Altri elementi per risolvere il giallo potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere piazzate nella zona e che gli investigatori stanno acquisendo, e dalle analisi sull'auto di Spelta, una Bmw 320 color verde petrolio con interni chiari e seggiolino per trasportare la piccola Silvia, parcheggiata all'inizio di via Muratori dove forse i due con la figlia, stavano andando o uscendo da uno dei molti locali, dove forse avevano appuntamento con chi poi li ha assassinati.