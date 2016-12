foto Ansa

- Un operaio di 58 anni di Valfurva (Sondrio), Giorgio Salvadori, ha perso la vita mettendo un piede in fallo e scivolando in un dirupo. L'incidente è avvenuto al ritorno da un intervento di manutenzione a un ascensore di un hotel al passo dello Stelvio aperto per la pratica dello sci estivo sul ghiacciaio. Secondo i carabinieri di Bormio, l'uomo è precipitato nel vuoto mettendo un piede in fallo sul terreno che ha all'improvviso ceduto.