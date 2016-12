foto Ansa Correlati Esecuzione a Milano, si cerca il movente

Agguato nel centro di Milano: morta coppia 20:08 - Nuova sparatoria in strada a Milano dopo l'agguato di ieri sera in cui sono rimaste uccise due persone. Questa volta i colpi sono partiti da un'Audi A2 di colore grigio ed erano diretti contro una Ford Focus Blu. Nessuno è rimasto ferito, ma i colpi hanno infranto il lunotto di una Peugeot parcheggiata. L'episodio è accaduto intorno alle 15 in via Giacosa, all'angolo con via Pietro Crespi, nel traffico cittadino. - Nuova sparatoria in strada a Milano dopo l'agguato di ieri sera in cui sono rimaste uccise due persone. Questa volta i colpi sono partiti da un'Audi A2 di colore grigio ed erano diretti contro una Ford Focus Blu. Nessuno è rimasto ferito, ma i colpi hanno infranto il lunotto di una Peugeot parcheggiata. L'episodio è accaduto intorno alle 15 in via Giacosa, all'angolo con via Pietro Crespi, nel traffico cittadino.

I carabinieri hanno trovato un bossolo sul luogo della sparatoria, all'angolo tra via Pietro Crespi e via Giacosa. Poiché i colpi esplosi sono stati 4 o 5, il ritrovamento apre un duplice scenario: o le persone scese dall'Audi A2 hanno sparato con due armi diverse (un revolver e una semiautomatica), oppure il guidatore della Ford Focus aggredito ha risposto con un solo colpo di semiautomatica prima di scappare. Intanto sono in corso accertamenti su alcuni numeri di targa segnati da testimoni e sulle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.