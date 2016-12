Far West a Milano, la politica si divide

foto Dal Web Correlati Uccisa una coppia in strada

11:07

- Esecuzione in centro Milano: a poche ore l'episodio diventa già un argomento di dibattito politico. Da Tgcom24. l'ex vice-sindaco,attacca: "Un’esecuzione di questa natura lascia esterrefatti. A Milano c’è stato in quest’ultimo anno un abbassamento del livello di guardia sul fronte della criminalità perché sono stati tolti dalle strade uomini in divisa". La replica dell'assessore alla Sicurezza,: "Si tratta di criminalità organizzata, i killer sono due professionisti. Non è questione di visibilità di forze di sicurezza nelle strade ma di avere un’attività di contrasto della criminalità organizzata di elevata qualità.