foto Facebook

01:09

- E' morta in serata in 'ospedale anche Carolina Ortiz Paiano, la dominicana di 21 anni rimasta ferita nell'agguato in via Muratori a Milano. La donna era stata colpita alla nuca da un proiettile. Ai soccorritori le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. La giovane è caduta in coma e non si è più ripresa. Nella sparatoria è deceduto anche il suo compagno, un imprenditore milanese incensurato come lei.