Linate blocca il rilancio di Malpensa e in questo modo continua la fuga delle compagnie aeree e dei passeggeri dal nuovo hub. E' il pensiero del ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, che da Cernobbio ha rilanciato un piano per rilanciare lo scalo varesino e ridimensionare quello di Milano. "E' stato un grande errore non integrare i due aeroporti".

Passera è convinto che ci sia ancora la possibilità di trasformare Malpensa in un hub.



"Mi fa piacere - ha detto - che finalmente sia venuto fuori il grande errore della nostra Regione, della nostra parte di Italia negli anni passati non volendo integrare Linate e Malpensa. Si è perso una grandissima occasione, colpa delle amministrazioni un po' tutte di questa parte d'Italia che non hanno avuto coraggio quando era ovvio che tenere l'internazionale da una parte e l'intercontinentale avrebbe impedito di creare un vero hub".



"Comunque - ha aggiunto - se c'è la volontà c'è ancora il tempo per farlo, l'opportunità c'è".



"L'Italia - ha sottolineato Passera - ha questa sindrome del ogni città ha un'università, un aeroporto, ha un tribunale e questo ha portato a costi enormi, insostenibili e soprattutto all'indebolimento del nostro Paese.



Dopo tanti anni al nuovo piano aeroporti arriveremo in poche settimane - ha annunciato -. E' un lavoro in gran parte preparato".