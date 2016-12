Cartolina dal mare arriva con 31 anni di ritardo

12:14

- Solo 250 chilometri separano Marina di Massa da Milano. Però, per percorrere una distanza che, in macchina, si copre in tre ore, a una cartolina sono serviti trent’anni. Questa la storia della signora Pasquina che ha spedito una cartolina dal mare a due amiche nel 1981, che, come lei, lavoravano all’Istituto dei ciechi di Milano. La cartolina è stata consegnata all'istituto dei ciechi, il 4 settembre di quest'anno, il primo giorno del corso che la signora ha tenuto per quarant'anni: "telefonia e tecniche del centralino".