Nube tossica nel Milanese, 11 ricoverati

foto LaPresse 12:50 - Emergenza intossicazione nella notte a Peschiera Borromeo, nei pressi di Milano. Ben 111 persone hanno presentato irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, ma solo 11 sono state ricoverate. I fumi tossici provenivano dalla Hulls Capelli, ditta di stoccaggio e trasporto dove, ieri pomeriggio, nel tentativo di rimediare alla rottura di due fusti di materiale chimico, si era verificata una reazione che aveva diffuso vapori tossici.

L'intervento dei vigili del fuoco aveva fatto rientrare l'emergenza, ma i dipendenti dell'azienda Tnt, di fronte alla ditta di stoccaggio, avevano cominciato a sentirsi male. Dopo l'arrivo di ambulanze e automediche, le persone che avevano avvertito un malore sono state visitate sul posto, ma solo per 11 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale, anche se si tratta di casi non gravi.



La situazione è ora rientrata nella normalità, ma Tnt fa sapere che, mentre non è previsto alcun impatto sulle consegne a Milano e hinterland, alcune spedizioni in export e in import con partenza da Milano potranno subire ritardi.