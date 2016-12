Milano, l'area C di nuovo attiva dal 17 settembre

- L'area C di Milano ritornerà in vigore dal 17 settembre, quando verranno riaccese le telecamere all'interno della cerchia dei bastioni. Il passaggio libero in centro dura da più di un mese per effetto di un'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso di un parcheggiatore.

L'ufficialità è arrivata nel momento in cui la giunta ha nuovamente approvato il provvedimento entrato in vigore lo scorso gennaio, anticipando la discussione nel merito sul ricorso in programma per novembre.

Cosa cambia. La nuova delibera recepisce alcune indicazioni dei giudici, come la convenzione con le autorimesse private, che potranno applicare tariffe competitive rispetto a quelle della sosta a pagamento su strada. Lo spegnimento anticipato delle telecamere il giovedì, giorno dell'iniziativa "I giovedì di Milano" con negozi aperti di sera. Cambia la durata della sperimentazione, che grazie a una stretta sui tempi dovrebbe concludersi a marzo del 2013, per poi approdare in Consiglio comunale con l'obiettivo di renderla definitiva. Un provvedimento, che secondo i dati del Comune ha portato a una riduzione del 34% del traffico in centro, sul quale resta contraria l'opposizione.

Cosa resta. Invariati gli orari, il costo e il perimetro di area C oltre la Cerchia dei Bastioni.



